На горнолыжном курорте Вербье, расположенном в швейцарском кантоне Вале, сошла лавина и накрыла 10 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте кантональной полиции.

По ее информации, сход лавины произошел за пределами лыжной трассы. В результате погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был подданным Великобритании, передает ТАСС.

Для поиска оказавшихся под снегом людей направлены вертолеты и спасатели с собаками. Прокуратура начала расследование случившегося.