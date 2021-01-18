Австралия надолго закрывается

Глава австралийского минздрава Брендан Мерфи считает, что страна не сможет полностью открыть границы до конца года.

"Думаю, большую часть года мы проживем со значительными ограничениями пересечения границы, - сказал министр. - Даже если мы привьем большую часть населения, мы не знаем, остановит ли это распространение вируса", сообщает BBC.

Сейчас в Австралию можно въезжать ее гражданам, постоянным резидентам и еще некоторым категориям путешественников при условии, что они пройдут карантин в две недели в отеле, который сами оплатят.