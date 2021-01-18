С новым соглашением, подписанным с Ираном, объем грузоперевозок из Турции в Иран, страны Центральной Азии, Пакистан, Афганистан и страны Персидского залива, который составляет 400 тысяч тонн в год, увеличится до миллиона тонн . Об этом пишет Haber7 в своей статье, посвященной важным железнодорожным проектам Анкары.

Издание отмечает, что в условиях нового миропорядка, формирующегося под влиянием коронавируса, Турция будет еще больше использовать преимущества своего стратегического положения. Действуя в направлении достижения цели — стать важным логистическим узлом не только в своем регионе, но и в мире, Турция претворяет в жизнь очень важные железнодорожные проекты на маршруте, по которому реализуется около 35% мировой торговли.

Так, в рамках инвестиций в этой сфере по «Железному шелковому пути», протягивающемуся из Китая в Европу, начали ходить экспортные поезда. Первый турецкий поезд с экспортным грузом в Китай был отправлен из Стамбула 4 декабря прошлого года.

Кроме того, с Иранскими железными дорогами подписано новое соглашение, благодаря которому объем железнодорожных грузоперевозок из Турции в Иран, страны Центральной Азии, Пакистан, Афганистан и страны Персидского залива увеличится до миллиона тонн.

Также, пишет турецкое издание, в этом году начнется укладка рельсов для Нахчыванской железной дороги. Планируется построить с нуля железнодорожную линию протяженностью 230 километров из Карса и Ыгдыра в Нахчыван. Оттуда линия будет соединяться с железной дорогой, ведущей в Иран, Афганистан и Пакистан.

Строительство линии Халкалы — Капыкуле, которая обеспечит железнодорожное сообщение со странами Европы по высоким стандартам, выполнено на 25%. Эта линия дополнительно укрепит важную часть «Железного шелкового пути», протягивающуюся из Лондона в Пекин.