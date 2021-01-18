Генссамблея ООН лишила права голоса Иран, Ливию и еще восемь стран из-за накопившихся долгов перед организацией. Из письма генсека ООН Антониу Гутерриша следует, что на данный момент у десяти стран-членов есть задолженности в соответствии со статьей 19 Устава ООН, пишет российская газета «Взгляд».

Согласно статье 19 Устава ООН, страна-член ООН, имеющая задолженность, которая равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с государства за два полных предыдущих года, лишается права голоса. При этом Генассамблея ООН может разрешить государству-должнику голосовать, если просрочка платежа произошла по не зависящим от страны причинам.

Гутерриш указал, что Иран должен заплатить больше 16 миллионов долларов, Ливия – более 705 тысяч долларов, Сомали – свыше 1,4 миллиона долларов. В список стран, лишившихся голоса, также ЦАР, Конго, Нигер, Южный Судан, Зимбабве.