Есть ли побочные эффекты применяемой в Азербайджане вакцины?

Каждая вакцина имеет побочные эффекты, включающие головную боль, легкую температуру, иногда слабость. Выбранная нами на начальном этапе инактивированная вакцина против COVID-19 имеет меньше побочных эффектов. Об этом в интервью телеканалу "Хазар" сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает Trend.

Байрамлы отметил, что вакцины, используемые в Азербайджане, были введены более чем одному миллиону врачей в Турции, и при этом побочных эффектов обнаружено не было.

"Каждая вакцина, привезенная в Азербайджан, принимается только после лабораторных испытаний, а именно - проходит двухнедельный анализ в лабораториях фармацевтического учреждения Министерства здравоохранения Турции. У нас есть официальная информация об успешном прохождении всех тестов. Согласно договоренности, другие партии вакцины будут доставлены таким же образом", - сказал Байрамлы.