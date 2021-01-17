150 лет назад Германия стала империей
18 января 1871 года в Версале было провозглашено создание Германской империи. В состав нового государства вошли 22 монархии и три вольных города: Гамбург, Бремен и Любек. Кайзером был объявлен прусский король Вильгельм I. Объединение Германии стало результатом нескольких войн, которые Пруссия вела сначала с Данией, потом с Австрией, после этого в союзе с другими немецкими государствами - с Францией. Об этом пишет Deutsche Welle в своей статье, посвященной этой дате.
Самым последовательным и энергичным "собирателем немецких земель" был Отто фон Бисмарк, ставший в 1862 году главой правительства Пруссии, а после образования империи - ее первым канцлером, отмечает издание. На этом посту Бисмарк провел почти два десятилетия. В своей программной речи в парламенте в 1862 году Бисмарк определил не только свою главную цель - объединение немецких государств, но и методы достижения этой цели: "Не речами и постановлениями..., а железом и кровью" (за что Бисмарка назвали позже "железным канцлером").
Бисмарк был профессиональным дипломатом, а не военным, но параллельно серьезно занимался укреплением армии: были увеличены военные расходы, введена всеобщая воинская повинность, создан генеральный штаб, модернизовано вооружение.
В апреле 1871 года учредительный рейхстаг принял общеимперскую конституцию. Вильгельм I становился главой объединенной державы и президентом союза. Конституция наделяла императора огромной властью, но первым лицом державы, выстраивавшим всю ее внешнюю и внутреннюю политику, оставался Отто фон Бисмарк. В 1871 году архитектор объединения Германии стал первым канцлером империи. На волне всеобщей популярности он получил титул князя и новое поместье.