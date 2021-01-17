Мусульмане Франции одобрили хартию принципов ислама

Все ассоциации верующих, входящие во Французский совет мусульманской религии, одобрили Хартию принципов ислама во Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике организации.

Хартия, после нескольких недель дебатов, 16 января получила поддержку трех входящих в совет федераций, после чего в воскресенье вечером ее поддержали остальные девять.

В документе признается «принцип равенства мужчин и женщин», совместимость положений ислама с законами и ценностями Французской Республики. Также в Хартии «отвергаются попытки использования ислама в политических целях», указывается на «недопустимость вмешательства» на религиозной почве во внутриполитическую жизнь Франции.

Требование, чтобы Французский совет мусульманской религии официально признал законы Франции, выдвинул президент страны Эммануэль Макрон. 11 января он провёл в Елисейском дворце встречу с представителями органа, где назвал разработку хартии «важным этапом, позволяющим прояснить организацию и осуществление мусульманского культа во Франции».