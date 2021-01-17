Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:04

В Италии начались слушания по крупнейшему за последние 30 лет делу в отношении мафии: на скамье подсудимых – 355 участников криминального синдиката «Ндрангета». Имена 355 участников зачитывали 3 часа. В процессе участвуют более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов, а также беспрецедентное число бывших мафиози – 58, которые готовы нарушить свой кодекс молчания, «омерта» и разоблачить секреты «Ндрангеты».

Мафиози и связанных с ним коррумпированных политиков, бизнесменов и юристов обвиняют в многочисленных преступлениях: убийствах, наркоторговле, рэкете, отмывании денег, даче и получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Три часа шло перечисление членов клана Манкузо и их подельников. Сам глава, 66-летний «Дядюшка» Луиджи и остальные - с кличками «Волк», «Толстяк», «Блондинчик», «Козленочек», «Сладкая конфетка» и «Отжиматель». Именно они были главной мишенью расследования, начатого в 2016 году самым известным прокурором Италии Николой Граттери, который обошел по своей популярности образ мифологизированного и художественного комиссара Каттани. Последний столь масштабный процесс против преступных синдикатов Италии проходил в 1986-1987 годах, когда на скамье подсудимых оказались 338 участников сицилийской «Коза Ностры». В отместку за это были убиты прокуроры Джованни Фальконе и Паоло Борселино. 62-летний Николо Граттери довел дело до ареста и процесса, при этом умудрившись остаться в живых. Правда, большую часть жизни провел под защитой государства и полиции. Как долго продлится его везение – неизвестно. Хотя корни Ндрангеты в бедной Калабрии, по своей мощи она не уступает ни «Коза Ностре», ни неаполитанской «Каморре», ведь ее ежегодный доход оценивается в 50 миллиардов евро. История этой организации мало чем отличается от того, что мы знаем о «Коза Ностре» из фильмов о доне Корлеоне. Сельская местность, защита интересов латифундистов и вот это все. Правда, резкий рост акций Ндрангеты на криминальной бирже, в отличие от сицилийских коллег, существенно задержался. Стартапом для нее стали 1960-е, когда в Калабрии началось бурное строительство, стали прокладывать «автостраду Солнца», соединяющую Салерно с Реджио Калабрия, и железную дорогу из Неаполя. Ндрангета не могла пропустить такой шанс и внедрилась в строительные работы. Миллионы лир стали оседать в карманах калабрийских мафиози.

В то же время появился еще один источник доходов - контрабанда сигарет, но в те годы никто и представить себе не мог, во что это выльется, хотя страсти кипели нешуточные: в 1967 глава семьи Макри убил главу семьи Корди, чтобы забрать у него груз объемом в 1700 ящиков сигарет. Менялись времена – менялся и бизнес. В 1970-е Ндрангета специализировалась на похищении людей, а в 2000-е переключилась на наркотики. И к 2014-му уже контролировала 60-80 процентов кокаина на европейском черном рынке. Члены Ндрангеты первыми из европейцев начали торговать напрямую с медельинским картелем и лично Пабло Эскобаром, чтобы возить через океан чистый кокаин без наценок и посредников. После ареста Эскобара переключились на Мексику и тоже были в этом первыми. Бизнес-партнером калабрийцев по кокаину стала банда «Los Zetas». Для прикрытия этой деятельности в европейских странах были созданы транспортные компании, которые перевозили контрабандные наркотики вместе с обычными товарами: бананами, рисом, древесиной. По документам эти фирмы занимались легальной деятельностью, но фактически они находились в собственности Ндрангеты, как и ряд итальянских ресторанов и кафе-мороженое, которые служили перевалочными базами для транспортировки наркотиков. Больше того, и здесь мафиозо не отказывались от лишней «копеечки» - зачастую владельцы этих заведений заявляли о взломах и кражах, чтобы обманным путем получить деньги от страховых компаний в качестве возмещения ущерба.

Ну и заодно синдикат занимался торговлей оружием, вымогательством и похищениями, охотно перевозил ядерные материалы. В 2013 - 2014 году его финансовый оборот составлял 3,4% ВВП Италии, что равнялось расходам страны на оборону. А в 2015 году Ндрангета вышла на финансовые рынки. За пять лет ей удалось продать облигации, обеспеченных счетами итальянских больниц, как минимум на €1 миллиард евро. Схема выглядела примерно следующим образом. Многочисленные компании, напрямую или косвенно связанные с Ндрангетой, оказывали калабрийским больницам услуги. Здравоохранение в Италии финансируется централизованным образом. По многим счетам накапливалась задолженность. Через определенное время по этим счетам начислялась пеня, и они превращались в своего рода финансовый инструмент. В них, как в облигации, можно было вкладывать деньги и получать по ним проценты. Компании специального назначения (SPV) скупали счета со скидкой, размещали их среди других активов и обеспечивали ими специальные бонды. Кроме британской столицы, сомнительные инструменты продавались в Люксембурге, Монако и Милане. Людей, желающих заработать на «больничных» бондах во времена рекордно низких ставок, естественно, нашлось немало. Среди институциональных владельцев долговых инструментов, связанных с калабрийской мафией, были как солидные банки, например, один из крупнейших в Европе Banca Generali, так и пенсионные, хеджевые фонды и различные семейные офисы. Жизнь, казалось бы, удалась: В Швейцарии Ндрангета хранит деньги, в Голландии и Бельгии — контролирует порты, в Альпах и на Лазурном берегу — владеет недвижимостью, в Болгарии — крышует туристический сектор, в родной Италии — плотно вовлечена в строительный бизнес.