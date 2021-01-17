Сотни протестующих вышли на улицы Туниса, столицы одноименной страны, в годовщину революции, известной как «арабская весна». Протесты закончились сотнями арестов и столкновениями с полицией, передает Reuters.

Беспорядки происходят на фоне десятой годовщины тунисской революции, в результате которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али, из-за бедности, повсеместной безработицы и ухудшения экономических условий, поясняет Al Arabiya. Конкретный повод к беспорядкам, по сообщению AFP, остается неясным. Агентство отмечает, что беспорядки прошли преимущественно в рабочих районах тунисских городов.

Демонстранты атаковали полицейских подручными средствами, жгли покрышки и стреляли в стражей порядка фейерверками. Столкновения продолжаются уже не первую ночь и перекинулись на другие города, полиция сообщает, что арестованы уже более тысячи человек.