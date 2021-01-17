Израильские медики: вакцина работает почти на 100%

Новое серологическое исследование, проведенное в израильском медицинском центре "Шиба" (Рамат-Ган), показывает, что в крови 98% работников больниц, получивших обе дозы вакцины против коронавируса, наблюдается высокий уровень антител для борьбы с вирусом SARS-CoV-2.

Израильское издание 9tv.co.il со ссылкой на англоязычную онлайн-газету The Times of Israel пишет, что в ходе исследования были изучены 102 образца, взятые через неделю после того, как медикам сделали вторую прививку (в это время действие вакцины достигает максимальной эффективности).

Авторы исследования отмечают, что у подавляющего большинства из тех, кто получил обе дозы препарата, количество антител значительно выше, чем у выздоровевших от COVID-19. Проведенный анализ показал, что после второй инъекции число антител у участников исследования возросло в 6-20 раз по сравнению с показателями, наблюдавшимися после первой прививки.

Только у двух сотрудников медцентров выработался низкий уровень антител. В отчете указывается, что у одного из них на момент вакцинации была ослаблена иммунная система.

Директор отделения эпидемиологии и инфекционных заболеваний в "Шибе" доктор Гили Регев-Йохай, комментируя результаты исследования, сказала, что, по всей вероятности, те, кто прошел вакцинацию, уже вряд ли могут стать носителем вируса или заражать других.

"Это означает, что вакцина прекрасно работает", — сказала Регев-Йохай, добавив, что результаты работы "согласуются с данными, полученными в ходе испытаний Pfizer", и даже "выходят за рамки ожидаемых".