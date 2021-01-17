Познер: США потеряли образ «лучшей страны в мире»

США утратили образ «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», заявил журналист Владимир Познер.

По его словам, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий: «То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра… Как надолго — может быть, навсегда», приводит его слова РИА Новости со ссылкой на RTVI.

Журналист также отметил, что представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец.