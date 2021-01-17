ВОЗ упрекнула Китай в медленной реакции на пандемию

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом пишет Daily Mirror.

Специалисты ВОЗ считают, что глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что ее скрывали в первые дни.

В ВОЗ заключили, что у Китая «были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы», передает Газета.ру.