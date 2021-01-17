Али Гасанов: «Я в Баку, но не арестован»
Экс-помощник президента Азербайджана, бывший глава ликвидированного отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов прокомментировал распространенные в СМИ сообщения о его аресте.
Как сообщает Qafqazinfo, А.Гасанов опроверг слухи о собственном задержании при возвращении в Азербайджан из Германии.
«Чтобы ввести в заблуждение азербайджанское общество, многие сайты, которые регулярно фабриковывают и распространяют ложные новости, распространили очередную ложь под названием «Али Гасанов арестован и доставлен в Азербайджан». Хочу сообщить, что с 1 октября я нахожусь в Баку, получаю лечение в домашних условиях и продолжаю творческую деятельность. Ни на какие допросы ни по какому делу меня не вызывали», - сказал он.