В Норвегии не нашли связи между вакцинацией и смертью пенсионеров

По данным Bloomberg, в Норвегии скончались 33 вакцинированных пенсионера. Агентство по лекарственным препаратам по состоянию на 14 января сообщало о 23 смертях.

Норвежское агентство по лекарственным препаратам не нашло доказательств прямой связи между вакцинацией от коронавируса и смертями пожилых людей, которые сделали прививку, сообщает Bloomberg.

«Очевидно, что COVID-19 гораздо опаснее для большинства пациентов, чем вакцинация. Нас это (смерти вакцинированных) не настораживает. У всех этих пациентов были серьезные заболевания. Мы не можем утверждать, что люди умирают от вакцины. Это может быть совпадением. Трудно доказать то, что именно вакцина является непосредственной причиной», — заявил Bloomberg медицинский директор агентства Стейнар Мадсен, передает Forbes.

В Норвегии до 15 января прививку от коронавируса делали препаратом Pfizer. Первый компонент вакцины получили примерно 42 000 человек.

Мадсен отметил, что побочные эффекты прививки могут в некоторых случаях спровоцировать более серьезное течение основного заболевания. «Мы не можем этого исключить», — отметил он, добавив, что количество смертей после вакцинации «значительно меньше 1 на 1000».

В заявлении на сайте Норвежского агентства по лекарственным препаратам говорится, что в стране сейчас проводится вакцинация пожилых людей и жителей домов престарелых, у которых есть серьезные сопутствующие заболевания. Агентство отмечает, что в домах престарелых и учреждениях длительного ухода в Норвегии еженедельно умирают в среднем 400 человек. «Все смертельные случаи, которые происходят в первые несколько дней после вакцинации, тщательно оцениваются. Мы не можем исключить, что побочные реакции на вакцину, возникающие в первые дни после вакцинации (такие как лихорадка и тошнота), могут способствовать более тяжелому течению и летальному исходу у пациентов с тяжелым основным заболеванием», — говорится в сообщении.