Ученые раскрыли способ определить коронавирус по глазам

Зуд, воспаление и непереносимость света характерны для других заболеваний, например, для конъюнктивита. Однако специалисты пришли к выводу, что дискомфорт в глазах может проявиться на начальной стадии заражения коронавирусом.

Тремя наиболее частыми глазными симптомами, с которыми сталкивались участники, были светобоязнь (18 процентов), боль в глазах (16 процентов) и зуд в глазах (17 процентов). При этом 81 процент сообщил, что у них появились глазные симптомы в течение двух недель после проявления других симптомов COVID-19. У 80 процентов симптомы продолжались менее двух недель.

Отмечается, что светобоязнь может возникнуть не только при воздействии яркого солнечного света, но и от экрана сотового телефона, компьютера и от огня в камине. Ученые выяснили, что дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется также у слепых людей. Причина в том, что в сетчатке расположены чувствительные к свету клетки, которые реагируют на свет, в результате чего у человека возникает чувство жжения или покалывания.