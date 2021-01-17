Мужчина потерял 16 родственников из-за поминок

Житель мексиканского города Тултепек Хосе Мартин Чавес Энрикес потерял 16 родственников после поминок, пишет Milenio.

Мужчина рассказал изданию, что в 2020 году его дальний родственник скончался от COVID-19, после чего большая часть семьи отправилась на поминки в честь умершего, и многие из них также заразились коронавирусной инфекцией.

В результате Хосе Мартин потерял мать, умершую в госпитале в минувшую пятницу, и деда. Также погибли его дяди, тети и двоюродные братья и сестры.

"У меня не было времени даже поплакать, я был будто оцепенелый. Вирус сровнял с землей, покончил почти со всей моей семьей. Они болели и умирали", — поделился горем Хосе Мартин.

Он уточнил, что его отец все еще болен COVID-19, а сестра уже выздоровела.