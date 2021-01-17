В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика

По меньшей мере 15 рабочих, которые спали на обочине, погибли под колесами грузовика в Индии в штате Гуджарат, сообщает местный телеканал NDTV.

Отмечается, что все погибшие рабочие были из штата Раджастан. Как сообщила полиция, 12 человек скончались на месте происшествия, еще по меньшей мере восемь были доставлены в больницу. Еще трое из пострадавших умерли, когда медики пытались оказать им помощь.

Инцидент, предположительно, произошел после того, как водитель грузового автомобиля потерял контроль над управлением транспортного средства.