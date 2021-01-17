Жителей Германии могут обязать носить респираторы вместо масок

Власти Германии могут обязать носить жителей на всей территории страны не медицинские маски, а респираторы FFP2 с высокой степенью защиты, передает Интерфакс.

Отмечается, что такая мера уже вступила в силу в Баварии, решение было принято на уровне местного правительства. Респираторы станут обязательными на федеральной земле в общественных местах и транспорте с 24 января.

Теперь введение такой меры не исключают и в других немецких федеральных землях.

Перейти на респираторы FFP2 обязали и жителей Австрии. Средство индивидуальной защиты такого типа необходимо будет носить с 25 января в обязательном порядке.