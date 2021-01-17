Нефть торгуется разнонаправленно
Стоимость нефти во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику по основным маркам. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 55,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,15%, до 52,34 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,58%, до 52,35 доллара за баррель.
Во вторник на рынке нефти присутствуют противоречивые настроения. Оптимизм относительно того, что стимулы со стороны правительств поддержат мировой экономический рост и спрос на нефть, поддерживает цены.