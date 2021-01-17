В ВОЗ допустили, что COVID-19 станет сезонной болезнью

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, это зависит от эффективности вакцинации, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. При этом даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует полное искоренение вируса, добавила она.

«Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус», — ответила госпожа Вуйнович на вопрос «Российской газеты», есть ли предпосылки к тому, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.

По мнению Мелиты Вуйнович, при эффективной глобальной программе вакцинации вероятный сценарий состоит в том, что коронавирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы. Эндемическими называют заболевания, характерные для определенной местности.