Пожар в Гирканском заповеднике потушен
Пожар в Гирканском заповеднике потушен, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, на территории 100 га сгорели кустарники и сухие деревья.
Пожар в Гирканском заповеднике потушен, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, на территории 100 га сгорели кустарники и сухие деревья.
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