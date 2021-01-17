Город в Италии раздаст приезжим деньги на покупку и ремонт жилья

Коммуна Троина на итальянском острове Сицилия объявила специальную акцию для привлечения новых жителей: город распродает дома по цене 1 евро, предоставляя покупателям деньги на ремонт жилья. Тем, кто согласится на покупку зданий в нормальном состоянии, мэрия раздаст гранты в размере до 8 тысяч евро. Об этом сообщает CNN.

В рамках программы на продажу выставлены десятки домов, цена символическая — 1 евро. Еще больше сотни могут быть предложены приезжим в ближайшем будущем, после того, как прежние владельцы добровольно передадут их властям. Покупателей обяжут отремонтировать объекты в течение трех лет.

План реконструкции должен быть подан в мэрию в течение года после заключения сделки, начать работы необходимо в течение двух лет. Участники программы вносят гарантийный депозит в размере 5 тысяч евро — его вернут по завершении ремонта. Есть возможность получить грант на ремонт — до 15 тысяч евро, а также 10 тысяч евро за выполнение энергоэффективных работ.

Тем, кто не желает заниматься реконструкцией, власти предлагают приобрести готовые для проживания дома — их цена начинается от 10 тысяч евро. При этом часть стоимости (до 8 тысяч евро) могут компенсировать городские власти.

Желающим получить больше информации и принять участие в программе нужно обратиться в онлайн-агентство HouseTroina.