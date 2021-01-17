В машине Шербетова нашли 32 кг наркотиков

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РОП и Гёйтепинского пограничного отряда Государственной пограничной службы, из незаконного оборота изъято более 32 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили haqqin.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенной на территории села Оджаглы Джалилабадского района операции задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители района Салман Гусейнзаде и Амиль Шербетов.

В ходе обыска в автомобиле А.Шербетова марки Opel было обнаружено и изъято в целом 25 кг 285 г героина, 6 кг 920 г метамфетамина.

Ведется расследование.