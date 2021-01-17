Ульвия Худиева. Инара Рафикгызы, собкоры haqqin.az 11:12

Роль медицинских работников в Отечественной войне несказанно велика – сколько раненых они вынесли с поля боя, спасли, вернули к жизни. Чего стоит хотя бы история заведующего офтальмологическим отделением Учебно-хирургической клиники Медицинского университета Гурбана Исмайлова, который с первых дней войны отправился добровольцем на фронт. За время боевых действий он прооперировал 117 раненых солдат.

«5 октября ко мне обратились из Центрального военного госпиталя. Сначала я провел 18 операций в Гяндже. В основном все ранения были осколочными. Других пострадавших лечил уже в Баку. В общей сложности прооперировал 117 раненых, еще 68 фронтовикам провел амбулаторное обследование, назначив соответствующее лечение», - рассказывает доктор исмайлов корреспондентам haqqın.az. Потерял глаз, но просился на фронт «Двое солдат потеряли оба глаза, 16 лишились одного. В основном все травмы были осколочными. Но несмотря на тяжелые ранения, наши солдаты просили быстрее их вылечить, чтобы снова отправиться на фронт. Когда мы расспрашивали об их состоянии, они в первую очередь хотели узнать новости с фронта и лишь потом начинали рассказывать о своем самочувствии. Даже став инвалидами, они готовы были пожертвовать жизнью ради освобождения родной земли», - вспоминает Г.Исмайлов. Врач убежден, что у каждого человека свои жизненные ценности - семья, карьера, должность и др. Но самой большой ценностью для всех наших солдат была Шуша. После ранения они переживали из-за того, что не смогут принять участия в освобождении Шуши. «Меня очень радует, что у большинства раненых восстановилось зрение. Некоторых будем оперировать повторно, другим будем продолжать лечение», - говорит доктор.