Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:25

В столице Туниса и ряде других городов страны протестующие устроили уличные бои против правоохранительных органов. Более двухсот человек были задержаны. Разграблению подверглись магазины, аптеки и банки. Десять лет назад, 17 декабря 2010 года, сотрудница полиции выписала штраф мелкому уличному торговцу в Тунисе Мухаммаду Буазизи за торговлю овощами без лицензии, перевернула его лоток и отвесила пощечину.

Оскорбленный торговец обратился в мэрию, но там отказались ему помочь, и тогда он облил себя горючим и устроил самосожжение на площади перед муниципалитетом. Мухаммад Буазизи был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и скончался 4 января 2011 года - так и не узнав, что его поступок положил начало невероятным процессам в ближневосточном и североафриканском регионе, названным вскоре «Арабской весной». Тысячи людей, главным образом молодежь, вышли на улицы по всему Тунису и потребовали отставки президента. С каждым днем протесты становились всё более массовыми и протестующие непримиримыми. Наконец 14 января Бен Али подал в отставку и, опасаясь за свою безопасность, покинул страну. Как давно и как недавно это было – и вот теперь в Тунисе все идет по второму кругу. По замкнутому, уточню, кругу. Поскольку причины недовольства протестующих все те же, что и десять лет назад: коррупция процветает, цены на потребительские товары выросли, а безработица среди молодежи достигла 30%. ВВП страны с 45 млрд долларов США в 2011 году упал до 38 млрд долларов США в 2020 году. Не помогли вернувшиеся из эмиграции связанные с «Братьями-мусульманами» политики. Бесплодной оказалась работа в парламенте связанной с этим движением партии «Ан-Нахда». Политический кризис в Тунисе с отставками премьер-министров и правительств стал перманентным. Усугубила ситуацию пандемия COVID-19, из-за которой пострадал туристический сектор и другие отрасли.

Словом, все, от чего пытался избавиться Тунис десять лет назад – осталось неизменным: нищета еще более шокирует, коррупция по-прежнему отравляет повседневную жизнь, государство отсутствует, политический класс дискредитирован. «Пора валить в Европу» — вот основной лозунг тунисской молодежи. И действительно, кода устроиться на нормальную работу с нормальным заработком практически невозможно, когда построить дом стоит 100000 динаров ($ 37000) , а жениться - 15000 динаров ($ 5500), то гарантированный переход в Европу за 12-24000 динаров ($ 4400-8800), чтобы начать новую жизнь - является вполне разумной инвестицией. Потому что альтернативой для молодежи является участие в наркобизнесе или уличных бандах, вербовка на войну в Сирию или Ливию. Ну или, в лучшем случае – вечная долговая зависимость от Enda Tamweel, местной микрокредитной организации, филиалы которой накрыли всю страну. Дают здесь понемногу и практически всем - от 500 до 40 000 динаров, 185–15 000 долларов США – но под большой процент, который потом гирей висит на шее. Десять лет назад казалось, что демократия, честные выборы и победа над коррупцией станут панацеей для всех проблем. Но так не бывает. В особенности – в эпоху пандемии, которая зарубила на корню всю туристическую индустрию, на которой здесь многое и многие держались. Стране нужны доллары, инвестиции и высококвалифицированные специалисты, рабочие места и реформы, до которых у ожесточенно грызущихся между собой за место у «кормушки» политических сил за десять лет руки так и не дошли.