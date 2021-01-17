«Когда человек занимается любимым делом, он хочет всегда быть в первых рядах»

Hisaz, первая местная и полностью функциональная система управления данными больницы в Азербайджане в соответствии с международными стандартами, уже вносит свой вклад в развитие технологий управления больниц и медицинских центров.

- Что подразумевается под управлением данными больницы?

- Как известно, ранее информация медицинского отделения больницы записывалась в журналах и т.д., то есть на бумаге, что приводит к увеличению числа работников физического труда и, в свою очередь, создает возможность ошибки. Система здравоохранения высоко развилась в Азербайджане при переходе к автоматизированной системе, которая характеризуется как сниженными затратами, так и минимальными потерями.

- Какова миссия вашей компании?

- Прежде всего необходимо отметить, что наша команда с международным образованием и опытом неоднократно принимала ведущий мировой опыт управления здравоохранением в ряде стран США и Европы, исследовала и применяла на практике. Вот почему мы применили этот опыт к нашей местной системе здравоохранения, чтобы в будущем наши медицинские учреждения были в списке мировых и развитых. С этой целью мы делаем все возможное и работаем над собой, строим все больше и больше в области здравоохранения, которая обновляется день ото дня. Наша главная миссия - привнести в страну гибкие платформы управления со всего мира для их применения и укрепления.

- Каков ваш вклад в развитие страны?

- Подписан Указ Президента Азербайджанской Республики №1127 от 29 ноября 2016 года «Об условиях продолжения пилотного проекта по внедрению обязательного медицинского страхования на административных территориях Мингячевирского, Евлахского и Агдашского районов», проект, связанный с этим же Указом, продолжается и сегодня.

Успешные реформы в нашей стране, безусловно, путь к успеху. Мы, в свою очередь, никогда не забываем, что работаем для людей, чтобы привнести нашу международную практику управления здравоохранением в нашу страну, внедрить и адаптировать к нашей местной системе здравоохранения. Поэтому, следуя примеру руководства страны, мы продолжаем нашу миссию.

- В чем ваше главное отличие и преимущество перед другими программами?

- Люди в стране скажут, что все программы работают с одной и той же системой и модулями, но отличительной чертой является то, что программа локальная, более проста в управлении, мы избегаем смешанных экранов в программе, вносим моментально изменения по желанию и регулярно обновляем. Откровенно говоря, эти преимущества вызваны тем, что программа является и локальной, и сетевой, что является необходимым условием информационной безопасности. Самое главное, мы очень рады, что наша программа и наша компания доступны для клиентов.

- Какие еще нововведения планируете внести в этой связи?

- На будущее много планов. Мы планируем управлять нашим здравоохранением и перспективами развития, привносить в нашу страну более инновационные системы наблюдения и идеальные платформы для регулирования удовлетворенности пациентов/врачей, в настоящее время мы ведем переговоры с зарубежными странами на основе нашей компании. Главное, что мы очень любим свою работу, а когда человек занимается любимым делом, он хочет всегда быть в первых рядах.