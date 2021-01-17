Адвокаты сэкономили и вернули государству больше половины выделенных денег
Коллегия адвокатов Азербайджана вернула в государственный бюджет более половины выделенных в прошлом году бюджетных средств на оплату правовой помощи за счет государства.
Начиная с 2020 года указом президента бюджетные средства, предусмотренные для оплаты гарантированной государством правовой помощи, напрямую выделяются Коллегии адвокатов. Для этих целей из государственного бюджета на 2020 год было выделено 5,5 миллиона манатов.
В течение 2020 года по юридической помощи, оплачиваемой за счет государства адвокатами, работающими в 62 структурах, и 43 индивидуальными адвокатами было исполнено 21 913 решений судебных и следственных органов.
По этим решениям в общей сложности было выплачено 2 664 167 манатов. Это составляет 48% от средств, выделенных Коллегии адвокатов из государственного бюджета. Остаток средств составил 2 855 083, которые были возвращены на единый казначейский счет.
Стоит отметить, что начиная с 1 января средства, предназначенные для оказания юридической помощи за государственный счет, перечисляются адвокатам в безналичной форме.