Адвокаты сэкономили и вернули государству больше половины выделенных денег

Коллегия адвокатов Азербайджана вернула в государственный бюджет более половины выделенных в прошлом году бюджетных средств на оплату правовой помощи за счет государства.

Начиная с 2020 года указом президента бюджетные средства, предусмотренные для оплаты гарантированной государством правовой помощи, напрямую выделяются Коллегии адвокатов. Для этих целей из государственного бюджета на 2020 год было выделено 5,5 миллиона манатов.