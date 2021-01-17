Дамаск опровергает: никаких переговоров с Израилем не ведем

МИД Сирии опроверг публикацию выходящей в Лондоне газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", согласно которой некоторое время назад на авиабазе Хмеймим под эгидой России состоялись израильско-сирийские переговоры. Об этом пишет NEWSru.co.il.

"Эти проплаченные лживые измышления исходят из того же источника, что и нормализация. Сирийская позиция в отношении оккупации остается неизменной. Наша политика отвечает интересам всего арабского народа, и главный для нас вопрос – палестинский", - сообщил агентству SANA источник в сирийском МИД.

Согласно публикации "Аш-Шарк аль-Аусат", переговоры на базе Хмеймим прошли в декабре 2020 года. Израильскую делегацию возглавлял бывший начальник генштаба Гади Айзенкот, сирийскую – глава Главного управления безопасности Али Мамлюк. Утверждалось, что в переговорах также участвовали советник президента Башара Асада по вопросам безопасности Басам Хасан, бывший высокопоставленный деятель "Моссад" Ари Бен Менаше и командующий российским контингентом в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.