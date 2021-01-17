6790 членам семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии

Находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) до сегодняшнего дня назначил социальные выплаты (ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия) 6 790 членам семей 2 778 шехидов.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, для оперативной организации работы по проведению назначений в ГФСЗ была создана специальная рабочая группа.

Социальные выплаты были назначены без обращения членов семей шехидов и путем сбора сотрудниками Фонда необходимых для назначения документов из соответствующих структур. Этот процесс, осуществляемый в электронном виде, уже подходит к завершению.

Предоставляя семьям шехидов информацию о назначенных социальных выплатах, во многих случаях пенсионные карты выдаются им по адресу их проживания.