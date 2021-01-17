Синоптики о фактической погоде в Азербайджане
Национальная гидрометеорологическая служба рассказала о фактической погоде на территории Азербайджана.
Согласно информации, в большинстве районов страны наблюдаются осадки. В Сарыбаше (село в Гахе), Загатале, Огузе, Шеки, Габале, Балакене, Гёйгеле, Губе, Кедабеке, Дашкесане, Агдере (Ордубад), Кусаре, Шабране, Шахбузе, Нахчыване, Алтыагадже выпал снег. Высота снежного покрова в большинстве мест составила 1-15 см, в Сарыбаше – 42 см.
Скорость западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове составила до 20 м/с. Высота волн в Каспийском море достигла 2,9 метра.
Сегодня на территории Азербайджана ожидаются осадки, температура воздуха понизится на 4-5 градусов, в горных и предгорных районах выпадет снег, на дорогах гололед.