Baykar Machine представила дрон с вертикальным взлетом
В мире продолжают обсуждать ведущую роль производимых в Турции боевых беспилотных летательных аппаратов в военных действиях в Ливии, Сирии и Карабахе. В то же время турецкие конструкторы готовятся ввести еще одно нововведение для уже ставшего легендой боевого беспилотника Bayraktar TB2.
Как сообщает haqqın.az со ссылкой на турецкие СМИ, в этот раз компания Baykar Machine разработала дрон-разведчик Bayraktar с вертикальным взлетом, испытательные полеты которого начнутся в ближайшие дни.
Относящийся к классу тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, обладает особой конфигурацией вращающегося крыла, что добавляет ему возможности вертолета.
Новый Bayraktar использует электрический двигатель для вертикального взлета. А после набора высоты он выключается и приводится в действие основной топливный двигатель, обеспечивающий беспрерывный 12 часовой полет на максимальной высоте до 3 700 метров. Нормальная высота полета беспилотника предусмотрена до 2 800 метров.
БПЛА рассчитан на три опции посадки: вертикальная посадка, посадка на палубу, спуск на парашюте. Он передает информацию на командный пункт на расстояние до 150 километров. При размахе крыльев в 5 метров, беспилотник может нести до 5 килограммов полезной нагрузки. Он также оснащен лазерной подсветкой цели и лазерным дальномером.
БПЛА с вертикальным взлетом не нуждается во взлетно-посадочной полосе и при этом может летать на более длинные расстояния, нежели вертолет.
Напомним, что компания Baykar Machine с этого года начинает серийный выпуск нового ударного беспилотника Akıncı, превосходящего по своим боевым возможностям, тактико-техническим характеристикам Bayraktar TB2. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки. Аппарат оснащается системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шесть компьютеров с элементами ИИ позволяют работать даже в условиях отсутствия сигнала GPS.
Среди прочего аппарат может похвастаться современными системами наблюдения, в числе которых тепловизоры, камеры, также радары с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами.
На вооружении у беспилотника будут управляемые MAM-L, высокоточные бомбы Mark 82 и крылатые ракеты Roketsan SOM. Такое мощное вооружение позволяет аппарату уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника.