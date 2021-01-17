Baykar Machine представила дрон с вертикальным взлетом

Как сообщает haqqın.az со ссылкой на турецкие СМИ, в этот раз компания Baykar Machine разработала дрон-разведчик Bayraktar с вертикальным взлетом, испытательные полеты которого начнутся в ближайшие дни.

В мире продолжают обсуждать ведущую роль производимых в Турции боевых беспилотных летательных аппаратов в военных действиях в Ливии, Сирии и Карабах е. В то же время турецкие конструкторы готовятся ввести еще одно нововведение для уже ставшего легендой боевого беспилотника Bayraktar TB2.

Относящийся к классу тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, обладает особой конфигурацией вращающегося крыла, что добавляет ему возможности вертолета.

Новый Bayraktar использует электрический двигатель для вертикального взлета. А после набора высоты он выключается и приводится в действие основной топливный двигатель, обеспечивающий беспрерывный 12 часовой полет на максимальной высоте до 3 700 метров. Нормальная высота полета беспилотника предусмотрена до 2 800 метров.

БПЛА рассчитан на три опции посадки: вертикальная посадка, посадка на палубу, спуск на парашюте. Он передает информацию на командный пункт на расстояние до 150 километров. При размахе крыльев в 5 метров, беспилотник может нести до 5 килограммов полезной нагрузки. Он также оснащен лазерной подсветкой цели и лазерным дальномером.

БПЛА с вертикальным взлетом не нуждается во взлетно-посадочной полосе и при этом может летать на более длинные расстояния, нежели вертолет.

Напомним, что компания Baykar Machine с этого года начинает серийный выпуск нового ударного беспилотника Akıncı, превосходящего по своим боевым возможностям, тактико-техническим характеристикам Bayraktar TB2. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки. Аппарат оснащается системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шесть компьютеров с элементами ИИ позволяют работать даже в условиях отсутствия сигнала GPS.