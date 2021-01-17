Первый турецкий фрегат готов к спуску на воду
В Турции 23 января состоится церемония спуска на воду фрегата «Стамбул» класса I, построенного в рамках национальной программы военных судов MILGEM. Как сообщает Anadolu, строительство судна велось на одной из оборонных верфей Стамбула.
Проект курирует Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции. Длина фрегата - 113 метров, ширина - 14,4 метра.
Водоизмещение составляет около трех тысяч тонн. Фрегат «Стамбул» оснащен системой запуска ракет типа «земля-воздух».