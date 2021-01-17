Азербайджанский олимпийский чемпион попался на допинге
Азербайджанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов, выступающий за Казахстан и прославившийся победой на Олимпиаде-2016 в Рио, отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
По информации Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подозревает Рагимова в подмене анализов мочи в 2016 году. Нарушение вскрылось в ходе операции «Стрела» (Operation Arrow), проведенной ITA и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). О подозрениях в адрес Рахимова сообщается и на сайте ITA.
IWF и ITA заявили, что 18 января уведомили Рагимова о подозрениях. Штангист отстранен от всех состязаний. Федерация не указывает, в какое именно время и на каких состязаниях в 2016 году, как предполагается, Рагимов нарушил правила.
Натурализованный казахстанец выступал на Олимпийских играх в Рио в весовой категории до 77 кг. Рагимов поднял 165 кг в рывке и 214 кг в толчке. Результат в сумме упражнений составил 379 кг, и Рахимов получил олимпийское золото. Теперь если Ниджата признают виновным, ему, скорее всего, придется расстаться с олимпийской золотой медалью, передает «Радио Азаттык».
Федерация тяжелой атлетики Казахстана подтвердила получение уведомления из ITA о предъявлений обвинений Рагимову. «На период расследования инцидента атлет временно отстраняется от всех спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов. Придерживаясь политики «нулевой терпимости» к допингу, Федерация тяжелой атлетики Казахстана окажет всю необходимую поддержку ITA в проведении объективного расследования. При необходимости предоставит правовую помощь нашему атлету», - сообщили в Федерации.
Ниджат Рагимов не раз представлял Азербайджан на международных соревнованиях. В 2010 году он в составе нашей команды стал чемпионом юношеской Олимпиады в Сингапуре. Он и ранее был замешан в допинговом скандале. IWF обвинила Рагимова в применении запрещенного препарата и отстранила его от участия в соревнованиях на два года. Срок дисквалификации действовал с июня 2013 года по июнь 2015-го.
В 2014 году Рагимов принял гражданство Казахстана. Этому предшествовал конфликт с тренерами сборной Азербайджана по тяжелой атлетике.
Победа Ниджата в Рио вызвала в Азербайджане большой общественный резонанс и подняла волну критики в адрес тех, кто упустил такого спортсмена и вынудил его сменить гражданство.