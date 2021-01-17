Азербайджанский олимпийский чемпион попался на допинге

Азербайджанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов, выступающий за Казахстан и прославившийся победой на Олимпиаде-2016 в Рио, отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

По информации Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подозревает Рагимова в подмене анализов мочи в 2016 году. Нарушение вскрылось в ходе операции «Стрела» (Operation Arrow), проведенной ITA и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). О подозрениях в адрес Рахимова сообщается и на сайте ITA.

IWF и ITA заявили, что 18 января уведомили Рагимова о подозрениях. Штангист отстранен от всех состязаний. Федерация не указывает, в какое именно время и на каких состязаниях в 2016 году, как предполагается, Рагимов нарушил правила.

Натурализованный казахстанец выступал на Олимпийских играх в Рио в весовой категории до 77 кг. Рагимов поднял 165 кг в рывке и 214 кг в толчке. Результат в сумме упражнений составил 379 кг, и Рахимов получил олимпийское золото. Теперь если Ниджата признают виновным, ему, скорее всего, придется расстаться с олимпийской золотой медалью, передает «Радио Азаттык».