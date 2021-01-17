Дело бывшего главы Акстафы отправлено в суд

Завершилось следствие по делу бывшего главы Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова. Дело для рассмотрения отправлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, дело находится в производстве у судьи Магомеда Багирова. Сегодня должно было пройти подготовительное заседание по делу Низамеддина Гулиева и Рамиза Татарова. Однако заседание было перенесено на 29 января.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддин Гулиев был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.