В компании AS Group встретили участников Отечественной войны фото
Состоялась встреча руководства компании AS Group с сотрудниками компании, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне и вернувшимися после выполнения священного долга перед Родиной. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе компании.
Двое сотрудников компании, участвовавших в Отечественной войне - житель Джалилабадского района Мамедов Раван Интигам оглы и житель Евлахского района Мамедов Юсиф Вагиф оглы в боях за освобождение города Физули стали шехидами.
Другие сотрудники - Шехратзаде Аббас Алияр оглы и Джавадзаде Джавад Эльшад оглы участвовали в освобождение Физули, Джебраила, Лачина, Шуши и получили ранения в боях за эти населенные пункты.
Сотрудники компании награждены медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Ходжавенда», «Отважный боец», «За Родину».