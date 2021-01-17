Киргизия отказывается от бесплатной вакцины Pfizer: нет условий хранить

Власти Киргизии откажутся от поставок вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech из-за отсутствия в стране холодильников для хранения препарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева.

Вакцину нужно хранить при температуре минус 70 градусов.

Министр пояснил, что Киргизии хотели предоставить более миллиона доз вакцины бесплатно. Он отметил, что в стране нет холодильников, которые могли бы обеспечить нужную температуру хранения препарата.

По словам Бейшеналиева, один такой холодильник стоит около $4000. «Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще $2 млн. Увы, в бюджете таких денег нет», — сказал глава Минздрава в интервью радио «Биринчи радио».