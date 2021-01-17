В Kontakt Home начались скидки до 50% ровно 4 дня
В Kontakt Home до 22 января пройдёт акция со скидкой до 50% при наличной покупке на все виды товаров, что сделает покупки из дома в карантинный период более удобными. Для получения скидок перейдите на сайт онлайн-магазина Kontakt Home - kontakt.az, который функционирует 7/24.
Итак, в рамках кампании на сайте kontakt.az:
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Стиральная машина Hoffmann с загрузкой 6 кг стоит 399 манатов, вместо 600;
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3-местый раскладной Диван Simge всего 999 манатов, вместо 14500;
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Смартфон Redmi Note 9 Pro всего 549 манатов, вместо 650;
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4K Смарт Телевизор с экраном в 127 см 999 манатов, вместо 1400;
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Пылесос Gorenje с мощностью 1600 vt 89 манатов, вместо 140.
Скидки на этом не заканчиваются. Прямо сейчас перейдите на сайт kontakt.az и, не выходя из дома, закажите нужные вам товары по специальной скидке, их бесплатно доставят прямо до вашего дома. Те, кто хочет получить свой заказ в течение 3 часов могут воспользоваться услугой экспресс-доставки, заплатив всего 19,99 AZN.
Кроме этого, те, кто хочет перед покупкой увидеть товар вживую могут воспользоваться функцией «онлайн-видеоконсультации». Оплату можно сделать и онлайн, и прямо у дверей наличными, банковскими или такситными картами. Владельцы BirKart, Tamkart, Albalı и других такситных карт могут также разделить скидочную цену на месяцы. А те, у кого нет такситных карт, могут разделить скидочную цену на три части.
Ознакомиться с процессом онлайн-заказа вы можете в следующем видео