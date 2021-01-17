В Kontakt Home до 22 января пройдёт акция со скидкой до 50% при наличной покупке на все виды товаров, что сделает покупки из дома в карантинный период более удобными. Для получения скидок перейдите на сайт онлайн-магазина Kontakt Home - kontakt.az, который функционирует 7/24.

Итак, в рамках кампании на сайте kontakt.az:

Скидки на этом не заканчиваются. Прямо сейчас перейдите на сайт kontakt.az и, не выходя из дома, закажите нужные вам товары по специальной скидке, их бесплатно доставят прямо до вашего дома. Те, кто хочет получить свой заказ в течение 3 часов могут воспользоваться услугой экспресс-доставки, заплатив всего 19,99 AZN.

Кроме этого, те, кто хочет перед покупкой увидеть товар вживую могут воспользоваться функцией «онлайн-видеоконсультации». Оплату можно сделать и онлайн, и прямо у дверей наличными, банковскими или такситными картами. Владельцы BirKart, Tamkart, Albalı и других такситных карт могут также разделить скидочную цену на месяцы. А те, у кого нет такситных карт, могут разделить скидочную цену на три части.

Ознакомиться с процессом онлайн-заказа вы можете в следующем видео