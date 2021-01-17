Ильхам Алиев соболезнует президенту Индонезии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения на острове Сулавеси. Об этом сообщает АзерТАдж.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего на острове Сулавеси.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии, желаю исцеления пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!" - говорится в письме главы государства.