Погода на завтра: мокрый снег, снег, ветер
Завтра, 20 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, местами мокрый снег, северо-западный ветер временами усилится, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью опустится до 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.
Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 80-90 процентов.
В регионах Азербайджана в среду также ожидаются осадки, местами снег, кое-где интенсивный. Ночью и утром возможен туман, в отдельных районах западный ветер усилится.
Температура воздуха ночью составит 0-3 днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Дороги покроются гололедом.