Иран начинает крупномасштабные военные учения
На побережье Меркан в Аравийском море на юго-востоке Ирана стартуют крупномасштабные военные учения. Как передает государственное телевидение Ирана, в учениях принимают участие силы специального назначения и бригады спасателей.
На учениях присутствуют также начальник штаба регулярной армии ВС Ирана Абдулрахим Мусави, командующий сухопутными войсками ВС Ирана Киумарс Хайдари, другие высокопоставленные военные.
По словам Хайдари, основная цель учений – оценить мобильность и мощь войсковых частей сухопутной армии.
Anadolu пишет, что Тегеран в последнее время часто проводит военные учения. 5 января прошли масштабные учения с использованием сотен беспилотных летательных аппаратов на северо-востоке Ирана. 13 января иранская армия провела масштабные учения с военно-морскими кораблями, подводными лодками и ракетами на обширной территории, охватывающей Аравийское море и Индийский океан. Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел масштабные учения в районе пустыни Деште-Кевир в центральной части Ирана 15 января. В рамках учений были протестированы баллистические ракеты большой дальности.