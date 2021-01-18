Кто не будет привлечен к вакцинации в Азербайджане

В соответствии с рекомендациями компании-производителя вакцины не рекомендуется вакцинировать несовершеннолетних, беременных и кормящих матерей. Об этом сказали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), передает Trend.

Согласно информации, это объясняется тем, что относительно чувствительности и возможной ответной реакции организма у этих лиц к вакцине исследования не проводились.

"Возможные после вакцины реакции организма - мигрень, мышечные боли, высокая температура и другие - не являются побочными эффектами. Это ожидаемо, так как является показателем положительной реакции организма на вакцину с медицинской точки зрения", - добавили в TƏBİB.