Генсек Тюркского совета на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в видеоформате принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в видеоформате принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.
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