Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации

В Азербайджане вылечившиеся от COVID-19 лица должны носить защитную маску. Как сообщает haqqin.az, об этом сказала член рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Министерстве здравоохранения Гюнай Гулузаде.

По словам Гулузаде, даже после вакцинации правила, которые обязуют носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, останутся в силе.

"Вакцина может не оказать должного эффекта сразу же после введения первой дозы. Чтобы не допустить распространения заболевания, некоторое время нужно будет соблюдать эти правила. Антитела, образовавшиеся у вылечившихся от коронавируса лиц, не сохраняются долго, в отличие от антител, возникших в организме после вакцинации и остающихся в нем на более долгий срок. Но это также зависит от того, в какой форме пациент перенес заболевание. Вакцины инициируют у людей более сильный иммунитет против вируса", - отметила Гулузаде.

Специалист уточнила, что вакцина от COVİD-19 играет колоссальную роль в борьбе с пандемией, однако вернуться к нормальной жизни можно будет чуть позже.