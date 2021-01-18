На освобожденных территориях создаются спецпредставительства президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о специальных представителях президента Азербайджана на освобожденных территориях. Согласно указу, на освобожденных территориях учреждаются спецпредставительства президента Азербайджана.
Как сообщает официальный сайт главы государства, данными представительствами будут руководить назначаемые и освобождаемые с должности президентом Азербайджана, подчиняющиеся непосредственно президенту Азербайджана специальные представители.
Указ определяет, что спецпредставитель является должностным лицом, представляющим президента Азербайджана в рамках границ, определенных президентом Азербайджана. Спецпредставитель осуществляет определенные президентом Азербайджана полномочия в рамках границ, определенных президентом Азербайджана.
Администрации президента Азербайджана поручено в 15-дневный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения касательно проекта положения о специальных представительствах президента Азербайджана и организации деятельности специальных представительств президента Азербайджана.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.