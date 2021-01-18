МВД предупреждает: посещение Аллеи шехидов будет организовано иначе

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями строгого карантинного режима в Азербайджане запрещены все массовые мероприятия и собрания. Учитывая это, посещение жителями Баку Аллеи шехидов в связи с Днем всенародной скорби в этом году будет организовано иначе, чем в предыдущие годы.

В МВД Азербайджана сообщили, что желающие посетить Аллею шехидов должны быть в медицинских масках, не собираться группами более пяти человек, соблюдать социальную дистанцию. Граждане будут пропущены на Аллею группами - по пять человек. Собрание людей внутри и вокруг Аллеи шехидов недопустимо. В целях обеспечения безопасного передвижения посетителей движение на улицах и проспектах в направлении Аллеи шехидов будет ограничено.

В министерстве отмечают, что данные меры принимаются для защиты здоровья и безопасности граждан: "Мы уверены, что посетители отнесутся к ним с пониманием".