Германия перевооружит армию после успеха Азербайджана в Карабахе

В интервью немецким СМИ, министр упомянула бои в Нагорном Карабах е, отметив, что впервые азербайджанским военным удалось изменить всю линию фронта, применяя ударные беспилотники против армянских солдат.

«Я хочу снова поставить на повестку дня вопрос о том, что новые разработки означают для сектора ПВО. Верны ли наши приоритеты и планы и где мы должны внести коррективы», - сказала она.

По ее словам, бундесвер имел узкоспециализированные армейские зенитные силы для борьбы с беспилотниками противника на близком расстоянии. Однако они были выведены из состава в 2012 году из-за программы жесткой экономии.

«Мы видели в Нагорном Карабахе, что беспилотные летательные аппараты используются для ведения войны нового типа. Мы видим, что беспилотные летательные аппараты представляют собой средство, которое может представлять асимметричную угрозу», - сказала она.

«Вот почему мы должны пересмотреть всю нашу противовоздушную оборону», - добавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Министр обороны Германии также высказалась за принятие на вооружение немецкой армии нового беспилотника Heron TP, считая, что это поспособствует обеспечению безопасности находящихся за рубежом немецких солдат. Ранее вокруг этого вопроса шли ожесточенные споры в политических кругах Германии.