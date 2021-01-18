В Турции начался второй этап вакцинации от COVID

Власти Турции перешли во вторник ко второй фазе массовой вакцинации населения от коронавируса, сообщает телеканал Haber Turk.

По его данным, после медицинских работников прививать стали сотрудников и постояльцев домов престарелых, домов инвалидов с медицинским обслуживанием.

Согласно статистике Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени от коронавируса в стране вакцинировались более 867 тыс. человек.

В Турции на данный момент зарегистрирована вакцина CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech. Первый этап массовой вакцинации этим препаратом начался в стране 14 января. Уже привились президент Турции Тайип Эрдоган, вице-президент страны Фуат Октай и глава Минздрава Фахреттин Коджа.