Добыча биткоинов привела к энергетическому кризису в Иране

Толстый слой отравляющего смога и так называемые блэкауты (перерывы в поставке электроэнергии) — так в последние несколько десятков дней выглядела жизнь в городах Ирана. По заявлениям представителей правительства Исламской Республики, к такой тяжелой ситуации привели действия фирм, накапливающих криптовалюту, что требует огромных энергетических ресурсов.

Кстати, Иран относительно стран Запада является страной с дешевой энергией, что привлекает сюда такой вид бизнеса. Дело в том, что электроэнергия там софинансируется государством, что означает цену создания одного биткоина в размере около 2,7 тысячи долларов при нынешней рыночной цене самого биткоина в среднем в 36 тысяч долларов США.

Но представители властей Ирана виновными в этих проблемах в стране называют накопителей валют. Те используют для своей работы многочисленные графические карты, которые буквально пожирают огромное количество энергии.

Прежде всего в этой стране энергетическая и отопительная системы базируются в большой мере на газе, «голубом топливе». Только в ноябре прошлого года его потребление было на 30 процентов больше, чем в октябре, а зима в этом году там исключительная, если учесть тамошние погодные условия, и трудно переносима, отмечает агентство Bloomberg. Одновременно люди остаются дома из-за пандемии, что приводит к большему потреблению газа. При этом некоторые электростанции закрыты, что тоже усугубляет проблему поставок электричества.

С одной стороны, столицу государства - Тегеран покрывает толстый слой смога. С другой - там случаются энергетические блэкауты, отрезающие от электричества множество зданий. Такая ситуация вызвана многими факторами.

Одновременно с этим, как указывает Bloomberg, американские финансовые санкции привели к тому, что накопление крипотовалют стало популярным среди иранцев.

Более того, еще в 2019 году агентство сообщало, что такие точки накопления находились даже в мечетях, так как для этих религиозных мест электроэнергия бесплатна.

Часть таких накопителей действует нелегально, и власти в связи с нехваткой электроэнергии стали прикрывать такого рода операции. Недавно, как напоминает агентство, власти конфисковали около 6 тысяч накопителей криптовалют в провинции Маркази.

В то же время официальные власти приносили извинения в общественных медиа за перебои в поставках электроэнергии и говорили, что получение ее для накопителей криптовалют будет ограничено.

Согласно сообщению RFE, ссылавшегося на правительство Ирана, в январе этого года были прекращены более 1600 нелегальных операций накопления криптовалют. Более того, временно была приостановлена деятельность государственной энергетической компании Tanavir, которая вовлечена в сотрудничество с китайцами.

Тот же Bloomberg еще в 2019 году обращал внимание на то, что накопители криптовалют становятся проблемой для энергосетей Ирана. Еще тогда власти ограничивали поставки энергии для них, так как они чрезмерно нагружали электрические сети страны. Потребление электроэнергии в июне 2019-го выросла на 7 процентов, и это был неожиданный рост. Производство одного биткоина уже тогда стоило столько энергии, сколько ежегодно потребляли 24 домохозяйства в Тегеране или одно такое в течение 24 лет!

Сейчас правительство Ирана рассматривает введение специальных тарифов для накопителей криптовалют. Таким образом, это отказ от существующего порядка регулирования, так как еще в 2019 году, чтоб вырваться из тисков, вызванных американской изоляцией, Иран предлагал, чтобы дотированная государством энергия была использована в криптонакоплении. А центральный банк Ирана выходил с инициативой, чтобы биткоины, легально создаваемые в Иране, были использованы для финансирования импорта, в обход санкций.

Хотя сообщения о проблемах с огромным потреблением энергии биткоином появились в 2017 году, когда говорилось о том, что производство одного криптономинала требует столько энергии, сколько потребляет 6 сильных домашних хозяйств в США ежегодно, пока что Иран стал первым примером государства, которое из-за этого имеет реальные проблемы такого масштаба.

По данным аналитика Алекса де Врие, автора сервиса Digiconomist, который публикует индекс потребления энергии биткоина, в январе текущего года криптовалюта имеет предсказанное ежегодное использование энергии на уровне 77 терраватт-часов. Это столько, сколько потребляет в год такая страна, как Китай.

Аналитик также считает, что потребление электроэнергии в мире сетью биткоина еще недооценено и упомянутая цифра не соответствует реалиям. Это подтверждает группа аналитиков из Центра альтернативного финансирования из Кембриджского университета. Согласно их заключениям, в декабре 2020 года использование электричества для биткоина в мире уже составляло 90 терраватт-часов. Забавное сравнение: по данным Marketwatch, использование такого объема электричества для накопления биткоинов могло бы обеспечивать кипячение всех чайников Великобритании в течение 21 года. Данные обо всех этих фактах обобщило издание Business Insider.