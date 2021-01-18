Новая инвестиционная компания появилась на азербайджанском рынке финансовых услуг

На азербайджанском рынке финансовых услуг начала работать новая инвестиционная компания «MFX-Trading», ставшая членом Бакинской фондовой биржи с целью осуществления для своих клиентов всего спектра услуг по приобретению и продажам ценных бумаг местных эмитентов.

Также впервые в Азербайджане инвесторам предоставляется возможность управлять своими средствами с помощью торговой платформы Meta-Trader-5, являющейся на сегодняшний день лучшим торговым инструментом для работы на рынке FOREX.