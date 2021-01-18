Новая инвестиционная компания появилась на азербайджанском рынке финансовых услуг
На азербайджанском рынке финансовых услуг начала работать новая инвестиционная компания «MFX-Trading», ставшая членом Бакинской фондовой биржи с целью осуществления для своих клиентов всего спектра услуг по приобретению и продажам ценных бумаг местных эмитентов.
Также впервые в Азербайджане инвесторам предоставляется возможность управлять своими средствами с помощью торговой платформы Meta-Trader-5, являющейся на сегодняшний день лучшим торговым инструментом для работы на рынке FOREX.
На сайте компании www.mfx.az предусмотрен онлайн-сервис для регистрации клиентов и подкрепления ими своих счетов посредством пластиковых банковских карт. Зарегистрировать и открыть торговый счет возможно в любом филиале и отделении Muğanbank, в котором клиенты инвестиционной компании «MFX-Trading» могут получить бесплатную пластиковую карту для оперативного управления своими средствами.
В линейке продуктов инвестиционной компании «MFX-Trading» особый интерес представляет возможность клиентам инвестировать в акции иностранных компаний - лидеров мировых экономических рейтингов, таких как Microsoft, Nike, Coca-Cola, Apple, McDonald’s, Boeing, American Express, Amazon, Facebook.
Кроме того, специалисты компании готовы предложить предпринимателям, занимающимся международной торговлей, ряд финансовых инструментов для хеджирования их валютных рисков посредством приобретения необходимых фьючерсных и опционных контрактов на ведущих биржах мира.