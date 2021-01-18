В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 949 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 10 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 227 696 случаев заражения коронавирусом, из них 216 720 человек благополучно прошли лечение, 3 032 - скончались.

Лечение 7 944 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.